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Чи можна отримати щеплення в центрі вакцинації без прописки: відповідь МОЗ

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Понеділок 14 червня 2021 17:09
Чи можна отримати щеплення в центрі вакцинації без прописки: відповідь МОЗ Фото: для отримання щеплення від коронавірусу в центрах вакцинації прописка не потрібна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Лера Полищук

Для отримання щеплення в центрі вакцинації від коронавірусу прописка не потрібна. У центрах вакцинують людей, які зареєструвалися на щеплення через "Дія".

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров'я України.

"У центрах масової вакцинації прищеплюють людей, які раніше записалися в лист очікування вакцинації від COVID - 19 в додатку або на сайті "Дія" або через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я. Пріоритет віддається людям похилого віку", - зазначили в МОЗ.

При цьому, варто відзначити, що місцева влада в містах може розподіляти порядок формування черги на свій розсуд. Наприклад, у Києві є також можливість записатися на щеплення через медичний портал для пацієнтів Helsi.me.

Нагадаємо, з минулих вихідних змінився алгоритм роботи центру вакцинації від COVID в Києві, який знаходиться в Міжнародному виставковому центрі (МВЦ). Тепер необхідно попередньо записуватися через сервіс helsi.me.

Крім того, в центрах вакцинації від коронавірусу за минулі вихідні отримали щеплення більше ніж 31 тисяча осіб. Центри масової вакцинації працювали в 16 регіонах.

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