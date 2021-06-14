Чи можна отримати щеплення в центрі вакцинації без прописки: відповідь МОЗ

Для отримання щеплення в центрі вакцинації від коронавірусу прописка не потрібна. У центрах вакцинують людей, які зареєструвалися на щеплення через "Дія".

"У центрах масової вакцинації прищеплюють людей, які раніше записалися в лист очікування вакцинації від COVID - 19 в додатку або на сайті "Дія" або через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я. Пріоритет віддається людям похилого віку", - зазначили в МОЗ.

При цьому, варто відзначити, що місцева влада в містах може розподіляти порядок формування черги на свій розсуд. Наприклад, у Києві є також можливість записатися на щеплення через медичний портал для пацієнтів Helsi.me.