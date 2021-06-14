Можно ли получить прививку в центре вакцинации без прописки: ответ Минздрава

Для получения прививки в центре вакцинации от коронавируса прописка не нужна. В центрах вакцинируют людей, которые зарегистрировались на прививку через "Дія".

"В центрах массовой вакцинации прививают людей, которые ранее записались в лист ожидания вакцинации от COVID-19 в приложении или на сайте "Дія" или через контакт-центр Министерства здравоохранения. Приоритет отдается людям пожилого возраста", - отметили в Минздраве.

При этом, стоит отметить, что местные власти в городах могут распределять порядок формирования очереди на свое усмотрение. Например, в Киеве есть также возможность записаться на прививку через медицинский портал для пациентов Helsi.me.