Можно ли употреблять алкоголь после COVID-прививки и мочить место укола: ответ Минздрава

Министерство здравоохранения ответило на популярные вопросы украинцев о вакцинации от коронавируса. В частности, в министерстве рассказали, можно ли употреблять алкоголь после прививки и мочить место укола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Минздрава .

Можно ли употреблять алкоголь после вакцинации

Как говорят в Минздраве, пока нет оснований считать, что употребление алкоголя влияет на эффективность COVID-прививки. Однако употреблять алкоголь нужно умеренными дозами, чтобы не подавлять работу иммунной систему, поскольку это может ослабить иммунный ответ на вакцину.

Можно ли мочить место прививки

Министерство отмечает, что принимать душ или ванну после вакцинации и мочить место прививки не запрещено. Однако место прививки нельзя тереть, чтобы избежать излишнего раздражения.

Нужно ли сдавать анализы перед вакцинацией

Перед прививкой не нужно сдавать никаких анализов, говорят в Минздраве, если нет других оснований для этого. Также не нужно делать ПЦР-тест или анализ на антитела к коронавирусу перед или после прививки.

Можно ли летать после прививки

Путешествовать самолетом после вакцинации можно. Медицинские эксперты, как отмечают в министерстве, не видят оснований для беспокойства, что прививка может как-то вызвать тромбозы во время авиаперелетов.

Есть ли ограничения по физнагрузкам после вакцинации

В Минздраве говорят, что заниматься спортом после вакцинации можно, если нет сильной реакции организма на прививку. Однако нужно помнить, что чрезмерные нагрузки вредят организму.