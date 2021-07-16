ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Чи можна вживати алкоголь після COVID-щеплення та мочити місце уколу: відповідь МОЗ

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 16 липня 2021 16:28
Чи можна вживати алкоголь після COVID-щеплення та мочити місце уколу: відповідь МОЗ Фото: МОЗ відповів на питання про вакцинацію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство охорони здоров'я відповіло на популярні питання українців щодо вакцинації від коронавірусу. Зокрема, в міністерстві розповіли, чи можна вживати алкоголь після щеплення та мочити місце уколу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку МОЗ.

Чи можна вживати алкоголь після вакцинації

Як говорять у МОЗ, наразі немає підстав вважати, що вживання алкоголю впливає на ефективність COVID-щеплення. Однак вживати алкоголь потрібно помірними дозами, щоб не пригнічувати роботу імунної систему, оскільки це може послабити імунну відповідь на вакцину.

Чи можна мочити місце щеплення

Міністерство наголошує, що приймати душ чи ванну після вакцинації та мочити місце щеплення не заборонено. Однак місце щеплення не можна терти, щоб уникнути зайвого подразнення.

Чи потрібно здавати аналізи перед вакцинацією

Перед щепленням не потрібно здавати жодних аналізів, кажуть в МОЗ, якщо немає інших підстав для цього. Також не потрібно робити ПЛР-тест чи аналіз на антитіла до коронавірусу перед чи після щеплення.

Чи можна літати після щеплення

Подорожувати літаком після вакцинації можна. Медичні експерти, як зазначають в міністерстві, не бачать підстав для занепокоєння, що щеплення може якось викликати тромбози під час авіаперельотів.

Чи є обмеження щодо фізнавантажень після вакцинації

У МОЗ кажуть, що займатися спортом після вакцинації можна, якщо немає сильної реакції організму на щеплення. Однак потрібно пам'ятати, що надмірні навантаження шкодять організму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцинація Мінстерство охорони здоров'я України Коронавірус Вакцина від коронавірусу
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус