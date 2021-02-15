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Можно ли вакцинироваться, если переболел COVID-19: ответ экспертов

Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Эксперт считает, что переболевшие коронавирус защищены всего лишь на три месяца. Затем эта защита ослабевает, и уже через полгода можно вновь слечь с COVID-19.

Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина инфекционист и эксперт ЮНИСЕФ Катерина Булавинова, говорится в материале "Старт вакцинации: кого и как в Украине будут прививать от коронавируса".

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В то же время, Минздрав советует переболевшему сдвинуть вакцинацию на полгода. Однако, по словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, если человек значится в приоритетных группах и готов прививаться, он может это сделать без любых противопоказаний.

Единственная логика таких рекомендаций в том, что переболевшие еще на какое-то время ограждены от повторного заражения, говорит главный санврач. А потому в условиях нехватки вакцин она больше нужна тем, кто еще не сталкивался с болезнью.

"Во время массовой вакцинации в Израиле, где провакцинировали больше 5 миллионов человек, вакцинировали тех, у кого были антитела против COVID-19? Да. Есть ли какая-то информация о том, что вакцинация тех, кто переболел, была опасной? Нет", - отметил член оперативного штаба, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

Единственные, кому не следует делать прививку - беременные женщины, поскольку мало данных о том, как они переносят введение препарата.

Напомним, Минздрав не планирует вводить иммунные паспорта.

Ранее сообщалось, что Украина уже на этой неделе должна получить первую партию вакцины от COVID.

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