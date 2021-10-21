Мутация "Дельты" в Израиле: данные о новом вирусе передадут в Европу

Данные о мутировавшем коронавирусе "Дельта" AY4.2 , который обнаружили в Израиле, передадут в Европу. Об этом рассказал премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel .

Во время экстренной встречи с представителями здравоохранения Израиля в среду вечером, 20 октября, Баннетт приказал чиновникам внимательно следить за новым субвариантом коронавируса AY4.2.

"Необходимо принять быстрые меры, чтобы сохранить достигнутый до сих пор успех в борьбе с вирусом", - говорится в заявлении его офиса.

Баннетт поручил чиновникам активизировать эпидемиологические расследования и генетическое тестирование тех, у кого был диагностирован штамм AY4.2. Также он призвал поддерживать тесное сотрудничество и обмен информацией со странами, в которых также был выявлен этот штамм, особенно с Европой.