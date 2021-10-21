Мутація "Дельти" в Ізраїлі: дані про новий вірус передадуть в Європу

Дані про мутований коронавірус "Дельта" AY4.2 , який виявили в Ізраїлі, передадуть до Європи. Про це розповів прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel .

Під час екстреної зустрічі з представниками охорони здоров'я Ізраїлю в середу ввечері, 20 жовтня, Баннетт наказав чиновникам уважно стежити за новим субваріантом коронавірусу AY4.2.

"Необхідно вжити швидких заходів, щоб зберегти досягнутий досі успіх у боротьбі з вірусом", - йдеться в заяві його офісу.

Баннетт доручив чиновникам активізувати епідеміологічні розслідування та генетичне тестування тих, у кого був діагностований штам AY4.2. Також він закликав підтримувати тісну співпрацю та обмін інформацією з країнами, в яких також був виявлений цей штам, особливо з Європою.