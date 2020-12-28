Мутация коронавируса увеличивает вероятность его передачи в семьях, - Минздрав

Мутация коронавируса увеличивает вероятность передачи его среди домашнего окружения. Минздрав призывает безопасно провести зимние праздники.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, пандемия не отступает.

"Уровни заболевания COVID-19 еще достаточно высоки, а новые свойства вируса после "британской" мутации увеличивают вероятность передачи его именно среди домашнего окружения", - отметил Ляшко.

Он призвал не устраивать и не участвовать ни в каких зимних праздниках, если в семье есть зараженные коронавирусом, если у кого-то в семье есть симптомы COVID-19, если ожидают результаты анализов на коронавирус и, если человек контактное лицо.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины дали рекомендации, как безопасно отпраздновать Новый год и Рождество.

Ранее РБК-Украина писало о том, как будут работать учреждения и транспорт на Новый год и Рождество.

Также сообщалось, что в Украине ожидают рост заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников.