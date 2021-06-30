Не только в МВЦ: где смогут вакцинироваться киевляне в эти выходные
В Киеве в эти выходные будут вакцинировать против коронавируса не только в МВЦ. Жители столицы смогут получить прививки и в Центрах первичной медико-санитарной помощи.
Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, передает пресс-служба КГГА.
По ее информации, смогут получить вакцину против COVID-19 в Центрах первичной медико-санитарной помощи те горожане, которые зарегистрированы на прививку в "Дії".
"Это очередное предложение, воспользовавшись которым, киевляне смогут вакцинироваться еще удобнее, практически рядом с местом проживания",- подчеркнула Гинзбург.
Она отметила, что адреса этих прививочных центров и график их работы будет вскоре опубликован.
Напомним, что Центр вакцинации в Международном выставочном центре (МВЦ) в столице будет работать в течение пяти дней.
Так, прививки против коронавируса делать с 30 июня по 4 июля.