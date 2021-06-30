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Не только в МВЦ: где смогут вакцинироваться киевляне в эти выходные

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Киев, Среда 30 июня 2021 10:43
Не только в МВЦ: где смогут вакцинироваться киевляне в эти выходные Фото: где кроме МВЦ киевляне смогут получить прививки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве в эти выходные будут вакцинировать против коронавируса не только в МВЦ. Жители столицы смогут получить прививки и в Центрах первичной медико-санитарной помощи.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, передает пресс-служба КГГА.

По ее информации, смогут получить вакцину против COVID-19 в Центрах первичной медико-санитарной помощи те горожане, которые зарегистрированы на прививку в "Дії".

"Это очередное предложение, воспользовавшись которым, киевляне смогут вакцинироваться еще удобнее, практически рядом с местом проживания",- подчеркнула Гинзбург.

Она отметила, что адреса этих прививочных центров и график их работы будет вскоре опубликован.

Напомним, что Центр вакцинации в Международном выставочном центре (МВЦ) в столице будет работать в течение пяти дней.

Так, прививки против коронавируса делать с 30 июня по 4 июля.

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