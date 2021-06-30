Не тільки в МВЦ: де зможуть вакцинуватися кияни цими вихідними
У Києві цими вихідними вакцинуватимуть проти коронавірусу не лише у МВЦ. Жителі столиці зможуть отримати щеплення і в Центрах первинної медико-санітарної допомоги.
Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург, передає прес-служба КМДА.
За її інформацією, зможуть отримати вакцину проти COVID-19 в Центрах первинної медико-санітарної допомоги ті містяни, котрі зареєстровані на щеплення у "Дії".
"Це чергова пропозиція, скориставшись якою кияни зможуть вакцинуватися ще зручніше, практично поряд із місцем проживання", - наголосила Гінзбург.
Вона зазначила, що адреси цих вакцинальних центрів та графік їхньої роботи буде незабаром оприлюднено.
Нагадаємо, що Центр вакцинації в Міжнародному виставковому центрі (МВЦ) у столиці буде працювати протягом п'яти днів.
Так, щеплення проти коронавірусу робитимуть з 30 червня до 4 липня.