ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Мы не можем все забрать под COVID-19": в Минздраве назвали число коек, подведенных к кислороду

Новина українською → Киев, Суббота 10 октября 2020 00:16
"Мы не можем все забрать под COVID-19": в Минздраве назвали число коек, подведенных к кислороду Фото: Максим Степанов (пресс-служба Минздрава)
Автор: Артур Родивилов

В больницах Украины хватает аппаратов искусственной вентиляции легких и нет проблем с медицинским кислородом. Однако текущая ситуация с коронавирусом вызывает обеспокоенность в Министерстве здравоохранения.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Министр отметил, что из действующих сейчас в Украине 37 тысяч больничных коек, на данный момент заняты уже 20 тысяч.

Степанов добавил, что Минздрав планирует увеличить число коек до 51 тысячи.

"Мы не можем все отдать под COVID-19. Мы можем забрать только 30% общих коек, потому что у нас есть инфаркты, у нас есть инсульты, у нас есть роды. Мы можем забрать еще больницы "Укрзализныци" и Национальной академии наук", - отметил Степанов.

Как писало РБК-Украина, мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабмину, поскольку в коммунальных больницах столицы заканчиваются места.

Напомним, в Киеве и еще пяти областях больничные кровати заполнены на более чем 70%. Всего в Украине больничные койки первой волны для больных коронавирусом заполнены на 59%.

Так, за сутки, 8 октябя, в Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса - заболели 5804 человека.

Смотрите новом выпуске программы "Свобода слова Савика Шустера" от 9 октября о том, смогут ли цифровые технологии избавить украинцев от бюрократической волокиты и коррупции. Также эксперты в студии рассказывают о том, насколько реально внедрить в Украине "социальный рейтинг" и какие угрозы это несет. И, конечно, гости Савика Шустера - Максим Степанов, Ольга Голубовская, Андрей Александрин и, даже, больной COVID-19 футболист Тарас Степаненко - не могли промолчать об одной из самых главных тем сегодняшнего дня: насколько эффективно лечат больных на коронавирус и другие болезни в Украине.

Выпуск программы "Свобода слова Савика Шустера" от 9 октября

Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" украинцев шокировал эмоциональный рассказ жительницы Луганской области Ирины Бережной о том, как она со своей семьей спасались от лесных пожаров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Коронавирус Грипп
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Карантин и зонирование
Карантин и зонирование
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19