ru ua
Ср, 24 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Наблюдается снижение заболеваемости COVID-19. Во всех регионах Украины, кроме двух областей

Новина українською →
Среда 24 ноября 2021 04:04
Наблюдается снижение заболеваемости COVID-19. Во всех регионах Украины, кроме двух областей Фото: наблюдается снижение заболеваемости COVID-19 во всех регионах Украины, кроме двух областей (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

В Украине в течение последней недели наблюдается снижение заболеваемости COVID-19. Эта тенденция заметна во всех регионах Украины, кроме Закарпатской и Кировоградской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Национальной академии наук Украины.

Была получена оценка эффективности вакцинации для предотвращения госпитализации для отдельных возрастных категорий, составившая от 84% до 92% для полной вакцинации.

В последние две недели эпидемия спадала по всем показателям.

По мнению ученых, пик смертности был пройден 8-12 ноября. Исследователи считают, что в дальнейшем распространение заболеваемости коронавирусом в Украине во время третьей волны пойдет только на спад.

Прогноз подготовила Рабочая группа математического моделирования проблем, связанных с эпидемией коронавирус SARS-CoV-2 в Украине (базовая организация - Институт проблем математических машин и систем НАН Украины).

Ранее мы писали, что количество положительных ПЦР-тестов в Украине сократилось вдвое.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе