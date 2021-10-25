С начала пандемии COVID заболели более 152 тысяч детей, а десятки умерли, - Минздрав

В Украине, с начала пандемии, коронавирус обнаружили у 152 790 детей. Болезнь унесла жизни 42 несовершеннолетних украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства здравоохранения.

По информации ведомства, в настоящее время в стране инфицированы более 29 тысяч детей.

В частности, из них 760 больных находится на стационарном лечении, а 340 - с подозрением на коронавирус.

Вместе с тем, занятость коек, предназначенных для несовершеннолетних с COVID-19, в Украине составляет 22%.