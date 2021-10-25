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С начала пандемии COVID заболели более 152 тысяч детей, а десятки умерли, - Минздрав

Автор: Мария Кучерявец

В Украине, с начала пандемии, коронавирус обнаружили у 152 790 детей. Болезнь унесла жизни 42 несовершеннолетних украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства здравоохранения.

По информации ведомства, в настоящее время в стране инфицированы более 29 тысяч детей.

В частности, из них 760 больных находится на стационарном лечении, а 340 - с подозрением на коронавирус.

Вместе с тем, занятость коек, предназначенных для несовершеннолетних с COVID-19, в Украине составляет 22%.

Напомним, в Украине с начала пандемии от коронавируса умерли 64 202 человека, а по прогнозам Киевской школы экономики (KSE), количество летальных случаев от COVID-19 до конца этого года может составить от 68 до 92 тысяч.

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Министерство здравоохранения УкраиныПандемия коронавируса