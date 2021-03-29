Как началась пандемия коронавируса: ВОЗ представила возможные сценарии передачи СOVID
Во Всемирной организации здравоохранения опубликовали проект доклада о происхождении коронавируса. Коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через промежуточное звено.
Об этом сообщает Associated Press.
Утечкой из лаборатории назвали "крайне маловероятной", говорится в проекте отчета.
В докладе представлено четыре возможных сценария передачи коронавируса человеку в порядке степени вероятности.
По оценкам специалистов, "вероятно" или "очень вероятно", что передача произошла от летучих мышей к людям через какое-то другое животное.
При этом заражение напрямую через летучих мышей оценивается как просто "вероятное".
Также возможен, но с низкой вероятностью, сценарий заражения через продукты питания.
Отмечается, что ближайший родственник вызвавшего пандемию коронавируса обнаружен у летучих мышей. В отчете указывается, что очень похожие вирусы были найдены у панголинов, однако этой инфекции также подвержены норки и кошки, так что переносчиками могли выступить и они.
Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что причиной распространения COVID могла стать торговля животными в Китае.
Кроме того, ВОЗ считает маловероятной версию о том, что коронавирус завезли в Китай.