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Как началась пандемия коронавируса: ВОЗ представила возможные сценарии передачи СOVID

Новина українською → Женева, Понедельник 29 марта 2021 10:44
Как началась пандемия коронавируса: ВОЗ представила возможные сценарии передачи СOVID Фото: в ВОЗ представили четыре возможных сценария передачи коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Во Всемирной организации здравоохранения опубликовали проект доклада о происхождении коронавируса. Коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через промежуточное звено.

Об этом сообщает Associated Press.

Утечкой из лаборатории назвали "крайне маловероятной", говорится в проекте отчета.

В докладе представлено четыре возможных сценария передачи коронавируса человеку в порядке степени вероятности.

По оценкам специалистов, "вероятно" или "очень вероятно", что передача произошла от летучих мышей к людям через какое-то другое животное.

При этом заражение напрямую через летучих мышей оценивается как просто "вероятное".

Также возможен, но с низкой вероятностью, сценарий заражения через продукты питания.

Отмечается, что ближайший родственник вызвавшего пандемию коронавируса обнаружен у летучих мышей. В отчете указывается, что очень похожие вирусы были найдены у панголинов, однако этой инфекции также подвержены норки и кошки, так что переносчиками могли выступить и они.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что причиной распространения COVID могла стать торговля животными в Китае.

Кроме того, ВОЗ считает маловероятной версию о том, что коронавирус завезли в Китай.

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