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Як почалася пандемія коронавірусу: ВООЗ представила можливі сценарії передачі СOVID

Новость на русском → Женева, Понеділок 29 березня 2021 10:44
Як почалася пандемія коронавірусу: ВООЗ представила можливі сценарії передачі СOVID Фото: у ВООЗ представили чотири можливих сценарії передачі коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Всесвітній організації охорони здоров'я оприлюднили проект доповіді про походження коронавірусу. Коронавірус нового типу, найімовірніше, передався людині від кажанів через проміжну ланку.

Про це повідомляє Associated Press.

Витоком з лабораторії назвали "вкрай малоймовірною", йдеться в проекті звіту.

У доповіді представлено чотири можливих сценарії передачі коронавірусу людині в порядку ступеня ймовірності.

За оцінками фахівців, "ймовірно" або "дуже ймовірно", що передача відбулася від кажанів до людей через якусь іншу тварину.

При цьому зараження безпосередньо через кажанів оцінюється як просто "ймовірне".

Також можливий, але з низькою ймовірністю, сценарій зараження через продукти харчування.

Наголошується, що у летючих мишей виявили найближчого родича, який викликав пандемію коронавірусу. У звіті вказується, що дуже схожі віруси були знайдені у панголінів, однак до цієї інфекції також схильні норки і кішки, так що переносниками могли виступити і вони.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ заявили, що причиною поширення COVID могла стати торгівля тваринами в Китаї.

Крім того, ВООЗ вважає малоймовірною версію про те, що коронавірус завезли в Китай.

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