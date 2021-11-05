ru ua
Пт, 05 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Началась стабилизация. Ляшко заявил, что Украина вышла на пик волны СОVID-19

Новина українською →
Пятница 05 ноября 2021 21:48
Началась стабилизация. Ляшко заявил, что Украина вышла на пик волны СОVID-19 Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

В Украине наблюдается стабилизация пандемии COVID на высоких цифрах заболеваемости. По показателям страна уже достигла пика этой волны.

Об этом на встрече с журналистами сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Министр добавил, что ранее в Украине заболеваемость возрастала в 2-3 раза от недели к неделе.

"Сейчас мы уже на пике и мы ожидаем, что после этого понемногу заболеваемость пойдет на убыль. То, насколько быстро мы пройдем этот пик, будет зависеть от того, будут ли украинцы соблюдать карантинные ограничения и насколько быстро будут вакцинироваться", - сказал Ляшко.

Напомним, до этого главный санитарный врач Игорь Кузин прогнозировал, что Украина выйдет на пик коронавируса через несколько недель.

Как писало РБК-Украина, за минувшие сутки в Украине заболели COVID 26 488 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор Ляшко Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе