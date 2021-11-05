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Почалася стабілізація. Ляшко заявив, що Україна вийшла на пік хвилі СОVID-19

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П'ятниця 05 листопада 2021 21:48
Почалася стабілізація. Ляшко заявив, що Україна вийшла на пік хвилі СОVID-19 Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

В Україні спостерігається стабілізація пандемії COVID на високих цифрах захворюваності. За показниками країна вже досягла піку цієї хвилі.

Про це на зустрічі з журналістами повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

Міністр додав, що раніше в Україні захворюваність зростала у 2-3 рази від тижня до тижня.

"Зараз ми вже на піку і ми очікуємо, що після цього потроху захворюваність піде на спад. Те, наскільки швидко ми пройдемо цей пік, буде залежати від того, чи будуть українці дотримуватися карантинних обмежень і наскільки швидко будуть вакцинуватися", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, до цього головний санітарний лікар Ігор Кузін прогнозував, що Україна вийде на пік коронавірусу через декілька тижнів.

Як писало РБК-Україна, за минулу добу в Україні захворіли COVID 26 488 осіб.

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