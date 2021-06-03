Началась запись на COVID-прививки жителей ОРДЛО и Крыма: как это сделать

"Запись происходит по номеру контакт-центра Минздрава по вопросам противодействия COVID-19: 0 800 60 20 19. Во время разговора, оператору необходимо сообщить, из какого вы населенного пункта (уточнив, что сейчас он является временно оккупированным), указать ваши данные и выбрать наиболее удобный пункт прививки. Оператор осуществит запись на вакцинацию и вышлет вам СМС-уведомление с уникальным идентификатором, если у вас есть украинский номер телефона, или письмо на электронную почту - в случае его отсутствия", - объясняют в Минздраве.

Этот идентификатор также передадут в Госпогранслужбу Украины, чтобы человека беспрепятственно пропустили на подконтрольные правительству Украины территории.

При этом граждане, которые желают осуществить вакцинацию и имеют уникальный идентификатор с подтверждением записи на прививку, не должны проходить самоизоляцию или обсервацию.

Для записи на получение второй дозы вакцины необходимо будет снова позвонить в контакт-центр.

Иммунизация будет осуществляться вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech в 10 пунктах прививок на подконтрольных украинскому Правительству территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Эти пункты расположены вблизи контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ). Их полный перечень можно посмотреть по ссылке https://bit.ly/2T0bcC3.

"Из-за действий российских оккупационных режимов наши люди оказались в изоляции от цивилизованного мира без возможности обеспечить элементарные человеческие потребности. В первую очередь, речь о медицинском обеспечении. По сути оккупационная власть, нарушая все нормы международного и международного гуманитарного законодательства осуществляет медицинский геноцид. С февраля текущего года Минреинтеграции совместно с Минздравом была начата работа по алгоритму вакцинации для наших граждан, проживающих на временно оккупированных территориях. С сегодняшнего дня я рад сообщить о старте записи на вакцинацию",- сказал вице-премьер - министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По его словам, примерно к середине июня будет начата вакцинация граждан с ВОТ. Вакцинация будет происходить в определенных местными управлениями здравоохранения опорных больницах. Вакцина уже завезена.

Также Резников напомнил, что с начала года Минреинтеграции совместно с Министерством здравоохранения запустили бесплатное тестирование на КПВВ. Этой услугой уже воспользовались более 30 тысяч человек.

"Вместе с Миреинтеграции мы разработали максимально простую процедуру, которая позволит украинцам из приоритетных групп, которые проживают на временно оккупированных территориях, быстро и беспрепятственно получить прививку от COVID-19 в удобных для них пунктах прививок на контролируемой Украиной территории. Эти пункты обеспечены всем необходимым для осуществления вакцинации", - отметил Министр здравоохранения Виктор Ляшко.