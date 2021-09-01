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В НАН назвали область с самым высоким показателем заболеваемости COVID-19

Автор: Мария Кучерявец

В одном из регионов Украины, по анализу ученых, наблюдается значительное распространение коронавирусной инфекции. Так, самые высокие показатели COVID-заражений пока зафиксированы в Черновицкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор эпидемической ситуации, который опубликован на сайте Национальной академии наук (НАН) Украины.

"Угрожающей является ситуация в Черновицкой области, где заболеваемость самая высокая", - говорится в отчете

Кроме того, в данном регионе не только заболеваемость самая высокая, но и имеет самые высокие темпы распространения инфекции.

Отмечено, что количество положительных тестов и случаев коронавирусной болезни за последние две недели утроилось, а число госпитализаций - удвоилось.

Напомним, в Украине зафиксировали резкое увеличение COVID-заражений, за минувшие сутки выявлено 2075 новых случаев коронавируса.

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НАН УкраиныКоронавирусКарантинЧерновицкая область