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В НАН объяснили, чем весенняя волна COVID-19 опаснее осенней

Новина українською → Украина, Среда 10 марта 2021 20:47
В НАН объяснили, чем весенняя волна COVID-19 опаснее осенней Фото: люди в медицинских масках (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Ученые считают весеннюю волну коронавируса в Украине опаснее осенней, поскольку она имеет характерное стремительное развитие. Ученые считают, что весенняя волна может стать национальной катастрофой.

Об этом заявил ученый Института биохимии имени Палладина Национальной академии наук Украины Владимир Галицкий.

Как пояснил ученый, весенняя волна коронавируса характеризуется супервосприимчивостью и суперраспространением, а также значительным количеством тяжелых и летальных случаев COVID-19.

"Весенняя волна COVID-19 будет значительно выше и стремительней, чем осенняя, и может стать национальной катастрофой", - сказал он.

По словам Галицкого, распространения коронавируса уменьшают карантинные меры, но решающую роль играет вакцинация.

"Ясное дело, ограничительные противоэпидемические меры уменьшают распространение инфекции и способствуют более быстрому угасанию эпидемической волны. Кроме того, в Израиле в сдерживании нынешней волны решающую роль сыграла массовая и четко проведенная вакцинация", - заявил ученый.

Напомним, в начале марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина столкнулась с третьей волной коронавируса. Глава правительства не исключил введения нового локдауна.

Сегодня же глава Кабмина рассказал, готова ли украинская медицинская система к третьей волне коронавируса.

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