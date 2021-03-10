У НАН пояснили, чим весняна хвиля COVID-19 небезпечніша за осінню

Вчені вважають весняну хвилю коронавірусу в Україні більш небезпечною за осінню, оскільки вона має характерний стрімкий розвиток. Вчені вважають, що весняна хвиля може стати національною катастрофою.

Про це заявив науковець Інституту біохімії імені Палладіна Національної академії наук України Володимир Галицький.

Як пояснив науковець, весняна хвиля коронавірусу характеризується суперсприйнятливістю та суперрозповсюдженням, а також значною кількістю важких та летальних випадків COVID-19.

"Весняна хвиля COVID-19 буде значно вища і стрімкіша, ніж осіння, та може стати національною катастрофою", - сказав він.

За словами Галицького, поширення коронавірусу зменшують карантинні заходи, але вирішальну роль відіграє вакцинація.

"Ясна річ, обмежувальні протиепідемічні заходи зменшують поширення інфекції та сприяють швидшому згасанню епідемічної хвилі. Окрім того, в Ізраїлі у стримуванні нинішньої хвилі вирішальну роль відіграла масова і чітко проведена вакцинація", - заявив науковець.