Направлялся на помощь в Тонгу: на австралийском корабле зафиксировали вспышку COVID

Вспышка коронавируса поразила австралийский корабль помощи, направлявшийся в свободную от вируса Тонгу, где произошло извержение вулкана . На судне зафиксировали более 20 случаев COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

25 января австралийские власти сообщили, что 23 случая COVID были обнаружены среди моряков на борту австралийского военного корабля HMAS Adelaide. Он должен был прибыть в Тонгу в среду, 26 января, для доставки гуманитарной помощи. На борту находятся более 600 членов экипажа, все они полностью вакцинированы.

"Министерство обороны подтвердило, что положительные случаи и тесные контакты были изолированы в соответствии с протоколами безопасности COVID", - говорится в сообщении.

Известно, что на борту корабля есть медицинское оборудование и госпиталь на 40 коек. А зарегистрированные положительные случаи являются легкими или бессимптомными.

Отмечают, что корабль продолжит свой путь в Тонгу и прибудет к ее побережью рано утром в среду. HMAS Adelaide выполнит свою миссию по оказанию помощи, имея на борту гуманитарные и медицинские грузы, инженерное оборудование и вертолеты.

Министр обороны Австралии Питер Даттон заявил, что правительство работает с Тонгой, чтобы гарантировать отсутствие угрозы для тихоокеанской нации.

"Им отчаянно нужна помощь, но они не хотят рисковать из-за COVID. Мы проработаем все это так быстро, как только сможем. Мы не собираемся подвергать риску население Тонги", - заявил министр.