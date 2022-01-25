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Прямував на допомогу в Тонгу: на австралійському кораблі зафіксували спалах COVID

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Австралія, Вівторок 25 січня 2022 16:34
Прямував на допомогу в Тонгу: на австралійському кораблі зафіксували спалах COVID Фото: на австралійському військовому кораблі спалах COVID (Pixabay)
Автор: Іванна Шовкун

Спалах коронавірусу вразив австралійський корабель допомоги, що прямував у вільну від вірусу Тонгу, де сталося виверження вулкана. На судні зафіксовано понад 20 випадків COVID.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

25 січня австралійська влада повідомила, що 23 випадки COVID були виявлені серед моряків на борту австралійського військового корабля HMAS Adelaide. Він мав прибути в Тонгу у середу, 26 січня, для доставки гуманітарної допомоги. На борту перебуває понад 600 членів екіпажу, всі вони повністю вакциновані.

"Міністерство оборони підтвердило, що позитивні випадки та тісні контакти були ізольовані відповідно до протоколів безпеки COVID", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що на борту корабля є медичне обладнання та госпіталь на 40 ліжок. А зареєстровані позитивні випадки є легкими чи безсимптомними.

Зазначають, що корабель продовжить свій шлях до Тонги і прибуде до її узбережжя рано-вранці в середу. HMAS Adelaide виконає свою місію з надання допомоги, маючи на борту гуманітарні та медичні вантажі, інженерне обладнання та гелікоптери.

Міністр оборони Австралії Пітер Даттон заявив, що уряд працює з Тонгою, щоб гарантувати відсутність загрози тихоокеанській нації.

"Їм відчайдушно потрібна допомога, але вони не хочуть ризикувати через COVID. Ми пропрацюємо все це так швидко, як тільки зможемо. Ми не збираємося наражати на ризик населення Тонги", - заявив міністр.

Нагадаємо, за даними NASA, виверження підводного вулкана недалеко від Королівства Тонга на півдні Тихого океану було в сотні разів потужніше атомної бомби, скинутої на Хіросіму. Ударні хвилі від виверження обігнули планету двічі.

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