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Нарушителей правил пребывания в Украине снова будут штрафовать, несмотря на карантин

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Среда 04 августа 2021 10:26
Нарушителей правил пребывания в Украине снова будут штрафовать, несмотря на карантин Фото: иностранцев снова будут штрафовать за нарушение правил пребывания в Украине (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Инна Собора

В Украине снова будут штрафовать иностранцев, нарушивших правила пребывания в стране. Ранее штрафы отменили на период карантина из-за коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Однако Кабмин принял изменения в постановление, согласно которым штрафы возвращаются.

"Внесенные изменения отменяют норму постановления Кабмина, в соответствии с которой все иностранцы, нарушившие срок пребывания на территории Украины в период или вследствие установления карантина, освобождались от административной ответственности по ст. 203 КУоАП", - говорится в сообщении.

После вступления в силу постановления, с 7 августа, от административной ответственности будут освобождаться исключительно те иностранцы, которые:

  • не имели возможности выехать за пределы Украины
  • не смогли обратиться в соответствующие органы / подразделения Государственной миграционной службы Украины с заявлением о продлении срока пребывания в Украине по обстоятельствам, вызванным карантином.

Санкция статьи 203 Куоап определяет применение штрафа в размере от 1 700 грн до 5 100 грн.

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