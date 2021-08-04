Порушників правил перебування в Україні знову штрафуватимуть, не зважаючи на карантин

В Україні знову будуть штрафувати іноземців, які порушили правила перебування в країні. Раніше штрафи скасували на період карантину через коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС .

Однак Кабмін прийняв зміни до постанови, відповідно до яких штрафи повертаються.

"Внесені зміни скасовують норму постанови Кабміну, відповідно до якої всі іноземці, які порушили термін перебування на території України в період або внаслідок установлення карантину, звільнялися від адміністративної відповідальності за ст. 203 КУпАП", - йдеться в повідомленні.

Після набуття чинності постановою, з 7 серпн, від адміністративної відповідальності звільнятимуться виключно ті іноземці, які:

не мали можливості виїхати за межі України

не змогли звернутися до відповідних органів/підрозділів Державної міграційної служби України із заявою про продовження строку перебування в Україні з обставин, спричинених карантином.

Санкція статті 203 КУпАП визначає застосування штрафу у розмірі від 1 700 грн до 5 100 грн.