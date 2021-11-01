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Настоящая цифра может быть больше: от COVID-19 погибли более 5 млн жителей Земли

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Понедельник 01 ноября 2021 17:50
Настоящая цифра может быть больше: от COVID-19 погибли более 5 млн жителей Земли Фото: от COVID-19 погибли более 5 млн жителей Земли (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

По состоянию на сегодня пандемия коронавируса унесла жизни более пяти миллионов человек в мире. В то же время настоящая цифра может быть гораздо драматичнее.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Как отмечают эксперты, на самом деле от пандемии могли погибнуть почти 15 млн человек. Речь идет о том, что официальная статистика основывается на подсчетах летальных исходов, которые были зафиксированы в больницах. В то же время многие больные умирают за пределами лечебных учреждений, в связи с чем их имена не попадают в списки. Особенно это касается беднейших стран.

Наибольшее количество смертей зафиксировано в США, Бразилии и Индии.

Иммунизации с помощью вакцинации - сегодня являются единственными эффективным способом побороть пандемию.

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