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Справжня цифра може бути більшою: від COVID-19 загинули понад 5 млн жителів Землі

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Понеділок 01 листопада 2021 17:50
Справжня цифра може бути більшою: від COVID-19 загинули понад 5 млн жителів Землі Фото: від COVID-19 загинули понад 5 млн жителів Землі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Станом на сьогодні пандемія коронавірусу забрала життя більше п’яти мільйонів людей у світі. Водночас справжня цифра може бути набагато драматичнішою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Як відзначають експерти, насправді від пандемії могли загинути майже 15 млн осіб. Йдеться про те, що офіційна статистика грунтується на підрахунках летальних випадків, які були зафіксовані у лікарнях. Водночас багато хворих помирає поза межами лікувальних закладів, у зв’язку з чим їх імена не потрапляють до списків. Особливо це стосується найбідніших країн.

Найбільша кількість смертей зафіксовані в США, Бразилії й Індії.

Імунізації за допомогою вакцинації - сьогодні є єдиними ефективним способом побороти пандемію.

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