Назван период, когда COVID-больные наиболее вероятно могут заразить других

Ученые назвали период, в который COVID-больные наиболее вероятно могут заразить других. В основном это происходит в период от 2 дней до 3 дней после появления симптомов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Medical News Today .

Издание обнародовало исследование, целью которого было проанализировать течение болезни среди населения провинции Чжэцзян в Китае в течение полугода.

Ученые установили, что чаще всего заражение от больных фиксировали во время контакта с ними на 2-3 день после появления симптомов коронавируса.

Исследования проводили, определив 730 начальных больных на коронавирус. Всего отследили 8852 человека, которые контактировали с этими больными.

Ученые следили за их состоянием в течение как минимум 90 дней после контакта, чтобы убедиться, не появились ли симптомы позже.

Кроме того, наблюдения показали, что бессимптомно коронавирусом болели те, кто заразился от бессимптомных больных.