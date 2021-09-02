ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Назван период, когда COVID-больные наиболее вероятно могут заразить других

Новина українською →
Четверг 02 сентября 2021 09:40
Назван период, когда COVID-больные наиболее вероятно могут заразить других Фото: Ученые назвали период заражения коронавирусом от других больных (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Ученые назвали период, в который COVID-больные наиболее вероятно могут заразить других. В основном это происходит в период от 2 дней до 3 дней после появления симптомов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Medical News Today.

Издание обнародовало исследование, целью которого было проанализировать течение болезни среди населения провинции Чжэцзян в Китае в течение полугода.

Ученые установили, что чаще всего заражение от больных фиксировали во время контакта с ними на 2-3 день после появления симптомов коронавируса.

Исследования проводили, определив 730 начальных больных на коронавирус. Всего отследили 8852 человека, которые контактировали с этими больными.

Ученые следили за их состоянием в течение как минимум 90 дней после контакта, чтобы убедиться, не появились ли симптомы позже.

Кроме того, наблюдения показали, что бессимптомно коронавирусом болели те, кто заразился от бессимптомных больных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе