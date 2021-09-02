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Названий період, коли COVID-хворі найбільш ймовірно можуть заразити інших

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Четвер 02 вересня 2021 09:40
Названий період, коли COVID-хворі найбільш ймовірно можуть заразити інших Фото: вчені назвали період зараження коронавірусом від інших хворих (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Вчені назвали період, в який COVID-хворі найбільш ймовірно можуть заразити інших. Це переважно відбувається у період від 2 днів до 3 днів після появи симптомів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Medical News Today.

Видання оприлюднило дослідження, метою якого було проаналізувати перебіг хвороби серед населення провінції Чжецзян у Китаї протягом півроку.

Науковці встановили, що найчастіше зараження від хворих фіксували під час контакту з ними на 2-3 день після появи симптомів коронавірусу.

Дослідження проводили, визначивши 730 початкових хворих на коронавірус. Загалом відстежили 8852 людини, які контактували з цими хворими.

Науковці стежили за їхнім станом впродовж щонайменше 90 днів після контакту, щоби переконатись, чи не з’явились симптоми пізніше.

Крім того, спостереження показали, що безсимптомно коронавірусом хворіли ті, хто заразився від безсимптомних хворих.

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