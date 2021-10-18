ru ua
Пн, 18 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Названы области с наихудшим уровнем вакцинации работников школ: список

Новина українською →
Киев, Понедельник 18 октября 2021 16:46
Названы области с наихудшим уровнем вакцинации работников школ: список Фото: в Минобрнауки назвали области-аутсайдеры по вакцинации работников школ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украине на сегодняшний день по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса получили уже 86% работников школ. Полностью вакцинированы - более 50% сотрудников образовательных учреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра образования и науки Сергея Шкарлета.

По его словам, самый высокий уровень полной вакцинации работников школ отмечен в пяти областях и Киеве:

  • Луганская - 79,4%;
  • Харьковская - 70,9%;
  • Черкасская - 70,9%;
  • Полтавская - 69,4%;
  • Киев - 67,7%;
  • Житомирская - 66,9%.

Больше всего невакцинированных педагогов остается в школах пяти областей:

  • Ровенской - 24,5%;
  • Волынской - 22%;
  • Ивано-Франковской - 20,8%;
  • Одесской - 20,1%;
  • Львовской - 19,4%.

Министр отметил, что 35,5% от общего количества учебных заведений ушли на осенние каникулы раньше графика из-за ситуации с коронавирусом. Больше всего таких школ в пяти областях:

  • Харьковской - 99%;
  • Сумской - 94,3%;
  • Киевской - 77%;
  • Донецкой - 71,1%;
  • Запорожской - 65,4%.

Напомним, ранее Минобрнауки направило в школы письмо с рекомендацией объявить осенние каникулы с 18 октября. Однако дату начала каникул руководители учебных заведений определяют самостоятельно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Минобразования Вакцинация
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе