Названы области с наихудшим уровнем вакцинации работников школ: список
В Украине на сегодняшний день по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса получили уже 86% работников школ. Полностью вакцинированы - более 50% сотрудников образовательных учреждений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра образования и науки Сергея Шкарлета.
По его словам, самый высокий уровень полной вакцинации работников школ отмечен в пяти областях и Киеве:
- Луганская - 79,4%;
- Харьковская - 70,9%;
- Черкасская - 70,9%;
- Полтавская - 69,4%;
- Киев - 67,7%;
- Житомирская - 66,9%.
Больше всего невакцинированных педагогов остается в школах пяти областей:
- Ровенской - 24,5%;
- Волынской - 22%;
- Ивано-Франковской - 20,8%;
- Одесской - 20,1%;
- Львовской - 19,4%.
Министр отметил, что 35,5% от общего количества учебных заведений ушли на осенние каникулы раньше графика из-за ситуации с коронавирусом. Больше всего таких школ в пяти областях:
- Харьковской - 99%;
- Сумской - 94,3%;
- Киевской - 77%;
- Донецкой - 71,1%;
- Запорожской - 65,4%.
Напомним, ранее Минобрнауки направило в школы письмо с рекомендацией объявить осенние каникулы с 18 октября. Однако дату начала каникул руководители учебных заведений определяют самостоятельно.