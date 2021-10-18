Названо області з найгіршим рівнем вакцинації працівників шкіл: список
В Україні на сьогодні принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу отримали вже 86% працівників шкіл. Повністю вакциновані - понад 50% співробітників освітніх установ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.
За його словами, самий високий рівень повної вакцинації працівників шкіл відзначений у п'яти областях та Києві:
- Луганська - 79,4%;
- Харківська - 70,9%;
- Черкаська - 70,9%;
- Полтавська - 69,4%;
- Київ - 67,7%;
- Житомирська - 66,9%.
Найбільше невакцинованих педагогів залишається в школах п'яти областей:
- Рівненській - 24,5%;
- Волинській - 22%;
- Івано-Франківській - 20,8%;
- Одеській - 20,1%;
- Львівській - 19,4%.
Міністр зазначив, що 35,5% від загальної кількості навчальні заклади пішли на осінні канікули раніше графіка через ситуацію з коронавірусом. Найбільше таких шкіл у п'яти областях:
- Харківській - 99%;
- Сумській - 94,3%;
- Київської - 77%;
- Донецькій - 71,1%;
- Запорізькій - 65,4%.
Нагадаємо, раніше Міносвіти направило в школи лист з рекомендацією оголосити осінні канікули з 18 жовтня. Однак дату початку канікул керівники навчальних закладів визначають самостійно.