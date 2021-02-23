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Названы области Украины, которые первыми получат вакцины от коронавируса

Новина українською → Украина, Вторник 23 февраля 2021 15:13
Названы области Украины, которые первыми получат вакцины от коронавируса Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Первыми вакцину от коронавируса получат Киевская, Черниговская, Черкасская, Житомирская, Винницкая области.

Об этом брифинге заявил главный санврач Виктор Ляшко.

"Первыми вакцины получат Киев, Киевская область, Чернигов, Черкасская область, Житомир, Винница", - заявил Ляшко.

Он отметил, что неравномерность во времени получения областями вакцин связана с логистическими особенностями по маршрутам в различные регионы. По словам главного санитарного врача, отправление вакцин состоится одновременно. Вакцины будут транспортировать 11 автомобилей.

Напомним, в аэропорту "Борисполь" сел самолет с первой партий вакцины от коронавируса. Всего в Украину прибыло 500 тысяч доз вакцины производства AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет получать вакцины от коронавируса двумя путями: через механизм глобального доступа COVAX и путем прямых закупок.

В Украине уже прошла регистрацию вакцина от COVID американской компании Pfizer. Точные сроки ее поставки пока неизвестны.

Детальнее о том, как будет проводиться вакцинация Украине - материале РБК-Украина.

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