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Завтра начнется COVID-вакцинация в Украине: как это будет

Новина українською → Киев, Вторник 23 февраля 2021 15:13
Завтра начнется COVID-вакцинация в Украине: как это будет Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украину поступила первая партия вакцины от коронавируса. Завтра в стране начнется вакцинация от коронавируса.

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

После завершения входного контроля, партия вакцины будет расфасована для областей. Завтра утром 11 автомобилей доставят дозы вакцины на областные склады.

"После этого мобильные группы берут вакцину из склада и едут в учреждения здравоохранения... Вакцинация начинается именно с работников учреждений здравоохранения. Вакцинацию планируем начать уже завтра", - сообщил он.

По его словам, будет несколько этапов вакцинации. На первом этапе будут прививать мобильные бригады, а на втором - мобильные бригады и кабинеты прививки.

Напомним, в аэропорту "Борисполь" сел самолет с первой партий вакцины от коронавируса. Всего в Украину прибыло 500 тысяч доз вакцины производства AstraZeneca.

РБК-Украина писало, что первыми вакцину от COVID получат Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая области и Киев.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет получать вакцины от коронавируса двумя путями: через механизм глобального доступа COVAX и путем прямых закупок.

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