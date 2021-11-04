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Названы осложнения от COVID-19, которые могут длиться годами

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Киев, Четверг 04 ноября 2021 16:18
Названы осложнения от COVID-19, которые могут длиться годами Фото: коронавирус может вызывать долгосрочные осложнения (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

Даже после легкой формы COVID-19 могут быть осложнения, которые длятся годами. К ним относят постоянную усталость, депрессию, бессонницу и так далее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг старшего советника программы по иммунизации Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в Украине, доктора Умида Шарапова.

"COVID у многих вызывает тяжелые осложнения. Даже у тех, кто легко переболел - об этом мало говорят - у них могут быть осложнения, которые длятся месяцами. Я знаю людей, у которых эти осложнения длятся годами. Это хроническая усталость, бессонница, депрессия, выпадение волос у женщин и мужчин, боли в суставах, мышечные боли, снижение работоспособности", - отметил он.

По его словам, часто даже те, кто переболел легкой форме, жалуются на то, что после выздоровления у них остается проблема с фокусировкой внимания, внимательностью и памятью.

"А это влияет на качество работы. Я слышал, что некоторые люди даже уволились с работы, потому что им стало сложно делать интеллектуальную работу. Также осложнения от COVID влияют на качество общения в семье", - добавил Шарапов.

Напомним, ранее президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров заявил, что риск осложнений после COVID-вакцинации меньше, чем попасть под автомобиль.

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