Названо ускладнення від COVID-19, які можуть тривати роками

Навіть після легкої форми COVID-19 можуть бути ускладнення, які тривають роками. До них відносять постійну втому, депресію, безсоння і так далі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг старшого радника програми з імунізації центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC) в Україні, доктора Уміда Шарапова.

"COVID у багатьох викликає важкі ускладнення. Навіть у тих, хто легко перехворів - про це мало говорять - у них можуть бути ускладнення, які тривають місяцями. Я знаю людей, у яких ці ускладнення тривають роками. Це хронічна втома, безсоння, депресія, випадання волосся у жінок і чоловіків, болі в суглобах, м'язові болі, зниження працездатності", - зазначив він.

За його словами, часто навіть ті, хто перехворів легкій формі, скаржаться на те, що після одужання у них залишається проблема з фокусуванням уваги, уважністю і пам'яттю.

"А це впливає на якість роботи. Я чув, що деякі люди навіть звільнилися з роботи, тому що їм стало складно робити інтелектуальну роботу. Також ускладнення від COVID впливають на якість спілкування в сім'ї", - додав Шарапов.