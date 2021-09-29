Названы регионы с наименьшим уровнем вакцинации от COVID среди педагогов

На сегодня в Украине хотя бы одной дозой вакцинировали от COVID около 69% учителей. При этом самые низкие показатели в Ровенской, Львовской, Одесской и Ивано-Франковской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра образования и науки Сергея Шкарлета.

По его словам, отдельные области демонстрируют рост охвата прививками среди учителей. На сегодня по крайней мере одной дозой вакцины от COVID-19 привиты уже 69% или более 452 тысяч педагогов. Лучшие регионы с наибольшим количеством вакцинированного персонала школ (полный цикл): Полтавская область - 58,5%;

Черкасская - 56%;

м. Киев - 55,4%;

Киевская - 52,8%;

Житомирская - 52,5%;

Винницкая - 52,4%. Наименьший показатель вакцинации в следующих областях: Ровенская - 46,6%;

Львовская - 44,3%;

Одесская - 43,9%;

Ивано-Франковская - 41%.