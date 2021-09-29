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Названы регионы с наименьшим уровнем вакцинации от COVID среди педагогов

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Киев, Среда 29 сентября 2021 18:16
Названы регионы с наименьшим уровнем вакцинации от COVID среди педагогов Фото: вакцинация в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

На сегодня в Украине хотя бы одной дозой вакцинировали от COVID около 69% учителей. При этом самые низкие показатели в Ровенской, Львовской, Одесской и Ивано-Франковской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра образования и науки Сергея Шкарлета.

По его словам, отдельные области демонстрируют рост охвата прививками среди учителей. На сегодня по крайней мере одной дозой вакцины от COVID-19 привиты уже 69% или более 452 тысяч педагогов.

Лучшие регионы с наибольшим количеством вакцинированного персонала школ (полный цикл):

  • Полтавская область - 58,5%;
  • Черкасская - 56%;
  • м. Киев - 55,4%;
  • Киевская - 52,8%;
  • Житомирская - 52,5%;
  • Винницкая - 52,4%.

Наименьший показатель вакцинации в следующих областях:

  • Ровенская - 46,6%;
  • Львовская - 44,3%;
  • Одесская - 43,9%;
  • Ивано-Франковская - 41%.

Напомним, ранее сообщалось, что учителей обяжут вакцинироваться от COVID в обязательном порядке, если у них нет медицинских противопоказаний.

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