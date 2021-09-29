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Названо регіони з найменшим рівнем вакцинації від COVID серед педагогів

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Київ, Середа 29 вересня 2021 18:16
Названо регіони з найменшим рівнем вакцинації від COVID серед педагогів Фото: вакцинація в Україні (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

На сьогодні в Україні хоча б однією дозою вакцинували від COVID близько 69% вчителів. При цьому найнижчі показники в Рівненській, Львівській, Одеській та Івано-Франківській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

За його словами, окремі області демонструють зростання охоплення щепленнями серед вчителів. На сьогодні принаймні однією дозою вакцини від COVID-19 щеплені вже 69% або більше 452 тисяч педагогів.

Кращі регіони з найбільшою кількістю вакцинованого персоналу шкіл (повний цикл):

  • Полтавська область - 58,5%;
  • Черкаська - 56%;
  • м. Київ - 55,4%;
  • Київська - 52,8%;
  • Житомирська - 52,5%;
  • Вінницька - 52,4%.

Найменший показник вакцинації в наступних областях:

  • Рівненська - 46,6%;
  • Львівська - 44,3%;
  • Одеська - 43,9%;
  • Івано-Франківська - 41%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчителів зобов'яжуть вакцинуватися від COVID в обов'язковому порядку, якщо у них немає медичних протипоказань.

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