Названо регіони з найменшим рівнем вакцинації від COVID серед педагогів
На сьогодні в Україні хоча б однією дозою вакцинували від COVID близько 69% вчителів. При цьому найнижчі показники в Рівненській, Львівській, Одеській та Івано-Франківській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.
За його словами, окремі області демонструють зростання охоплення щепленнями серед вчителів. На сьогодні принаймні однією дозою вакцини від COVID-19 щеплені вже 69% або більше 452 тисяч педагогів.
Кращі регіони з найбільшою кількістю вакцинованого персоналу шкіл (повний цикл):
- Полтавська область - 58,5%;
- Черкаська - 56%;
- м. Київ - 55,4%;
- Київська - 52,8%;
- Житомирська - 52,5%;
- Вінницька - 52,4%.
Найменший показник вакцинації в наступних областях:
- Рівненська - 46,6%;
- Львівська - 44,3%;
- Одеська - 43,9%;
- Івано-Франківська - 41%.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчителів зобов'яжуть вакцинуватися від COVID в обов'язковому порядку, якщо у них немає медичних протипоказань.