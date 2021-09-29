Названо регіони з найменшим рівнем вакцинації від COVID серед педагогів

На сьогодні в Україні хоча б однією дозою вакцинували від COVID близько 69% вчителів. При цьому найнижчі показники в Рівненській, Львівській, Одеській та Івано-Франківській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

За його словами, окремі області демонструють зростання охоплення щепленнями серед вчителів. На сьогодні принаймні однією дозою вакцини від COVID-19 щеплені вже 69% або більше 452 тисяч педагогів. Кращі регіони з найбільшою кількістю вакцинованого персоналу шкіл (повний цикл): Полтавська область - 58,5%;

Черкаська - 56%;

м. Київ - 55,4%;

Київська - 52,8%;

Житомирська - 52,5%;

Вінницька - 52,4%. Найменший показник вакцинації в наступних областях: Рівненська - 46,6%;

Львівська - 44,3%;

Одеська - 43,9%;

Івано-Франківська - 41%.