Небольшой рост: в Украине 3143 новых COVID-случая

За вчера госпитализировали 915 человек; умерли 150 пациентов и выздоровели 6189 человек.

За сутки сделали 39 401 тестирование на коронавирус (в частности методом ПЦР - 18 948, методом ИФА - 11 339, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 9114).

За все время пандемии в Украине заболели 1 276 618 человек; выздоровели 1 122 968 человек и умерли 24 542 пациента.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (621), Черновицкой (343), г. Киев (308), Винницкой (210) и Закарпатской (204) областях.