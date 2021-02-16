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Небольшой рост: в Украине 3143 новых COVID-случая

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине сообщили о 3143 новых случаях COVID-19. Самый большой суточный прирост в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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За вчера госпитализировали 915 человек; умерли 150 пациентов и выздоровели 6189 человек.

За сутки сделали 39 401 тестирование на коронавирус (в частности методом ПЦР - 18 948, методом ИФА - 11 339, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 9114).

За все время пандемии в Украине заболели 1 276 618 человек; выздоровели 1 122 968 человек и умерли 24 542 пациента.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (621), Черновицкой (343), г. Киев (308), Винницкой (210) и Закарпатской (204) областях.

Напомним, украинские ученые ранее заявили, что динамика распространения COVID-19 в Украине по состоянию на сегодня похожа на показатели соседних стран - Польши и Румынии.

Как писало РБК-Украина, Киевская школа экономики посчитала, сколько украинцев уже имеют иммунитет к коронавирусу.

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