Небольшой рост: в Украине 3143 новых COVID-случая

В Украине сообщили о 3143 новых случаях COVID-19. Самый большой суточный прирост в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
За вчера госпитализировали 915 человек; умерли 150 пациентов и выздоровели 6189 человек.
За сутки сделали 39 401 тестирование на коронавирус (в частности методом ПЦР - 18 948, методом ИФА - 11 339, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 9114).
За все время пандемии в Украине заболели 1 276 618 человек; выздоровели 1 122 968 человек и умерли 24 542 пациента.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (621), Черновицкой (343), г. Киев (308), Винницкой (210) и Закарпатской (204) областях.
Напомним, украинские ученые ранее заявили, что динамика распространения COVID-19 в Украине по состоянию на сегодня похожа на показатели соседних стран - Польши и Румынии.
Как писало РБК-Украина, Киевская школа экономики посчитала, сколько украинцев уже имеют иммунитет к коронавирусу.