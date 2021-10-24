Небольшой спад: в Украине еще почти 20 800 новых случаев COVID

За минувшие сутки зафиксировано еще почти 20 800 новых случаев коронавируса в Украине. Традиционно на выходных наблюдается спад по числу выявленных случаев COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Сообщается, что за 23 октября зафиксировали 20 791 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них у детей - 1533, медработников - 237). Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 5 924 человека;

летальных случаев - 386;

выздоровел - 6 081 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2211), Львовской (1509), Харьковской (1508), Одесской (1403) и Донецкой (1380) областях.

Кроме того, вчера были вакцинированы 177 730 человек. Одну дозу получили 129 530 человек полностью иммунизированы - 48 200 человек.