Невеликий спад: в Україні ще майже 20 800 нових випадків COVID

За минулу добу зафіксовано ще майже 20 800 нових випадків коронавірусу в Україні. Традиційно на вихідних спостерігається спад за кількістю виявлених випадків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Повідомляється, що за 23 жовтня зафіксували 20 791 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них у дітей - 1533, медпрацівників - 237). Також за минулу добу:

госпіталізовано - 5 924 особи;

летальних випадків - 386;

одужала - 6 081 особа.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (2211), Львівській (1509), Харківській (1508), Одеській (1403) і Донецькій (1380) областях.

Крім того, вчора було вакциновано 177 730 осіб. Одну дозу отримали 129 530 осіб повністю імунізовано - 48 200 осіб.