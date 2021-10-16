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Необходим локдаун. В горсовете Одессы выступили за ужесточение карантина

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Одесса, Суббота 16 октября 2021 12:45
Необходим локдаун. В горсовете Одессы выступили за ужесточение карантина Фото: в горсовете Одессы считают, что городу нужен локдаун (РБК-Украина)
Автор: Ирина Гамерская

Одесская область и непосредственно Одесса переходят в "красную" зону карантина с 18 октября. В горсовет считают, что локдаун Одессе необходим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Департамента здравоохранения Одесского горсовета Левона Никогосяна в Facebook.

По словам Никогосяна, город оказался в сложной ситуации из-за роста числа заболевших коронавирусом людей.

"Начну с небольшого предисловия. Мое личное мнение: в той ситуации, в которой мы оказались - локдаун необходим. Простой пример: на этой неделе мы запустили в работу 10 городскую больницу, на 80 мест. Буквально за пару дней больница заполнилась более чем на 80%", - написал он.

Он также добавил, что единственный выход - прервать цепочку заболеваемости - ввести локдаун.

Согласно правилам карантина, в "красной" зоне запрещена работа учреждений общепита, ТРЦ, кинотеатров, театров, рынков, спортзалов, гостиниц, хостелов. Также запрещается работа учебных заведений, где вакцинировано менее 100% педагогов.

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