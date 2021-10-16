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Необхідний локдаун. У міськраді Одеси виступили за посилення карантину

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Одеса, Субота 16 жовтня 2021 12:45
Необхідний локдаун. У міськраді Одеси виступили за посилення карантину Фото: у міськраді Одеси вважають, що місту потрібен локдаун (РБК-Україна)
Автор: Ирина Гамерская

Одеська область і безпосередньо Одеса переходять в "червону" зону карантину з 18 жовтня. У міськраду вважають, що локдаун Одесі необхідний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Левона Нікогосяна в Facebook.

За словами Нікогосяна, місто опинилося в складній ситуації через зростання числа хворих коронавірусом людей.

"Почну з невеликої передмови. Моя особиста думка: в тій ситуації, в якій ми опинилися - локдаун необхідний. Простий приклад: на цьому тижні ми запустили в роботу 10 міську лікарню, на 80 місць. Буквально за пару днів лікарня заповнилася більш ніж на 80%", - написав він.

Він також додав, що єдиний вихід - перервати ланцюжок захворюваності - ввести локдаун.

Згідно з правилами карантину, в "червоній" зоні заборонена робота установ громадського харчування, ТРЦ, кінотеатрів, театрів, ринків, спортзалів, готелів, хостелів. Також забороняється робота навчальних закладів, де вакциновано менше 100% педагогів.

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