ru ua
Вт, 07 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Несет ли штамм "Омикрон" угрозу для Украины и мира: ответ эксперта

Новина українською →
Киев, Вторник 07 декабря 2021 12:03
Несет ли штамм "Омикрон" угрозу для Украины и мира: ответ эксперта Фото: новый штамм "Омикрон" пока рано называть угрожающим (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Новый штамм коронавируса "Омикрон" не является угрожающим для Украины и всего мира в целом. Поскольку, чтобы это утверждать, необходимо иметь соответствующие данные, которые пока изучаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрия Ганиченко во время брифинга.

"Омикрон" остается потенциальной угрозой. Ключевое слово "потенциальной", потому что он еще не исследован. Появляются сейчас разные мнения относительно "Омикрона". Однако ждем подтвержденные данные...Пока можем говорить о потенциальной угрозе, но пока не называем этот вариант коронавируса угрозой для мира и для Украины", - рассказал Ганиченко.

Напомним, что случаи заражения штаммом "Омикрон" уже начали фиксировать в соседних с Украиной странах. Так, в РФ обнаружили этот штамм у двух пассажиров, прибывших в Россию из ЮАР.

Добавим, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что пока сложно спрогнозировать, когда штамм "Омикрон" появится в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карантин Коронавирус Пандемия коронавируса
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе