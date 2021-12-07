Несет ли штамм "Омикрон" угрозу для Украины и мира: ответ эксперта

Новый штамм коронавируса "Омикрон" не является угрожающим для Украины и всего мира в целом. Поскольку, чтобы это утверждать, необходимо иметь соответствующие данные, которые пока изучаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрия Ганиченко во время брифинга.

"Омикрон" остается потенциальной угрозой. Ключевое слово "потенциальной", потому что он еще не исследован. Появляются сейчас разные мнения относительно "Омикрона". Однако ждем подтвержденные данные...Пока можем говорить о потенциальной угрозе, но пока не называем этот вариант коронавируса угрозой для мира и для Украины", - рассказал Ганиченко.

Напомним, что случаи заражения штаммом "Омикрон" уже начали фиксировать в соседних с Украиной странах. Так, в РФ обнаружили этот штамм у двух пассажиров, прибывших в Россию из ЮАР.

Добавим, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что пока сложно спрогнозировать, когда штамм "Омикрон" появится в Украине.