ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

У невакцинированных в 11 раз больше шансов умереть от COVID, - регулятор США

Новина українською →
Пятница 10 сентября 2021 20:56
У невакцинированных в 11 раз больше шансов умереть от COVID, - регулятор США Фото: У невакцинированных в 11 раз больше шансов умереть от COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Центры по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов (CDC) обнародовали результаты исследования, согласно которым вероятность смерти от COVID-19 у невакцинированных людей в 11 раз выше, чем у полностью вакцинированных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Исследование, охватившее более 600 тысяч человек, также показало, что невакцинированное население более чем в 10 раз чаще госпитализировалось. В частности, подчеркивается, что вакцина COVID-19 защищает реципиентов от смертей и госпитализации.

Исследование также показало, что вероятность заражения COVID-19 у невакцинированных людей в 4,5 раза выше, чем у полностью вакцинированных.

Директор CDC Рошель Валенски заявила, что прививки COVID-19 по-прежнему помогают защитить реципиентов от худших проявлений болезни на фоне широкого распространения "Дельта" штамма коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе