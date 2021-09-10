У невакцинированных в 11 раз больше шансов умереть от COVID, - регулятор США

Центры по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов (CDC) обнародовали результаты исследования, согласно которым вероятность смерти от COVID-19 у невакцинированных людей в 11 раз выше, чем у полностью вакцинированных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill .

Исследование, охватившее более 600 тысяч человек, также показало, что невакцинированное население более чем в 10 раз чаще госпитализировалось. В частности, подчеркивается, что вакцина COVID-19 защищает реципиентов от смертей и госпитализации.

Исследование также показало, что вероятность заражения COVID-19 у невакцинированных людей в 4,5 раза выше, чем у полностью вакцинированных.

Директор CDC Рошель Валенски заявила, что прививки COVID-19 по-прежнему помогают защитить реципиентов от худших проявлений болезни на фоне широкого распространения "Дельта" штамма коронавируса.