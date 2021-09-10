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У невакцинованих в 11 разів більше шансів померти від COVID, - регулятор США

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П'ятниця 10 вересня 2021 20:56
У невакцинованих в 11 разів більше шансів померти від COVID, - регулятор США Фото: у невакцинованих в 11 разів більше шансів померти від COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Центри з контролю і профілактики захворювань Сполучених Штатів (CDC) оприлюднили результати дослідження, згідно з якими ймовірність смерті від COVID-19 у невакцинованих людей в 11 разів вище, ніж у повністю вакцинованих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Дослідження, що охопило понад 600 тисяч осіб, також показало, що невакциноване населення більш ніж в 10 разів частіше госпіталізувалося. Зокрема, підкреслюється, що вакцина COVID - 19 захищає реципієнтів від смертей і госпіталізації.

Дослідження також показало, що ймовірність зараження COVID-19 у невакцинованих людей в 4,5 раза вище, ніж у повністю вакцинованих.

Директор CDC Рошель Валенскі заявила, що щеплення COVID-19 як і раніше допомагають захистити реципієнтів від найгірших проявів хвороби на тлі широкого поширення "Дельта" штаму коронавірусу.

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