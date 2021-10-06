Невакцинированных госслужащих в Чернигове обязали сдавать ПЦР-тесты
Чернигов, Среда 06 октября 2021 08:49
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко приказал подготовить документ согласно которому, госслужащие должны регулярно сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Это будет касаться только тех, кто не прививался от COVID-19.
Отмечено, что соответствующее решение было принято в связи с неудовлетворительной статистикой вакцинации среди
работников подразделений горсовета и коммунальных предприятий.
Так, указанные категории лиц должны будут предъявлять
при приходе на работу, или отрицательный результат ПЦР-теста каждые 72 часа, или справку о том, что они переболели COVID меньше чем полгода назад. В частности, такое правило будет распространяться на:
юридический отдел горсовета,
управление государственного архитектурно-строительного контроля Черниговского городского совета,
управление административных услуг,
отдел кадровой работы горсовета,
Департамент социальной политики Черниговского городского совета,
финансовое управление,
управление архитектуры и градостроительства,
фонд коммунального имущества,
КП Чернигов водоканал,
Черниговское троллейбусное управление,
КП "Зеленстрой",
КП "Дом книги",
КП "Парковка и рынок",
КП "Новозаводское",
ЖЭК-13 и ЖЭК-10,
Центральный парк культуры и отдыха,
КП "Мунварта",
КП "Горсвет",
КП "Дворец культуры".