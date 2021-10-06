Невакцинированных госслужащих в Чернигове обязали сдавать ПЦР-тесты

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко приказал подготовить документ согласно которому, госслужащие должны регулярно сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Это будет касаться только тех, кто не прививался от COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание gorod.cn.

Отмечено, что соответствующее решение было принято в связи с неудовлетворительной статистикой вакцинации среди работников подразделений горсовета и коммунальных предприятий.

Так, указанные категории лиц должны будут предъявлять при приходе на работу, или отрицательный результат ПЦР-теста каждые 72 часа, или справку о том, что они переболели COVID меньше чем полгода назад.

В частности, такое правило будет распространяться на: