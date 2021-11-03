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Невакцинированных педагогов и чиновников начнут отстранять уже с понедельника

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Среда 03 ноября 2021 11:32
Невакцинированных педагогов и чиновников начнут отстранять уже с понедельника Фото: вакцинация в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Уже со следующей недели в Украине начнут отстранять невакцинированных педагогов и чиновников от работы. Официально это можно будет сделать с 8 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства.

Согласно постановлению, руководству государственных органов, предприятий, учреждений и организаций необходимо отстранить от работы сотрудников, которые отказываются вакцинироваться от COVID, но чьи профессии входят в перечень обязательных для вакцинации.

Уточняется, что данное требование не распространяется на тех, у кого есть абсолютные противопоказания к вакцинации от COVID и имеют соответствующее медицинское заключение.

Отдельно в постановлении говорится о том, что на время отстранения оплата труда осуществляется с учетом ч.1. ст. 94 Кодекса законов о труде Украины, ч. 1 ст. 1 закона "Об оплате труда" и ч. 3 ст. 5 закона "О государственной службе ". Отстранение осуществляется путем соответствующего приказа или распоряжения с обязательным доведением до сведения отстраняемого сотрудника.

Кто обязательно должен сделать прививку

Согласно перечню профессий, обязательных для вакцинации от COVID, прививки должны сделать сотрудники:

  • центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
  • местных государственных администраций и их структурных подразделений;
  • вузов, техникумов, колледжей, школ, детских садов, интернатов и заведений последипломного образования независимо от типа и формы собственности.

Как получить документ о противопоказаниях

Противопоказания к вакцинации от COVID может устанавливать семейный или лечащий врач. Он должен выдать соответствующее заключение. При этом противопоказания могут быть временными или абсолютными.

Более подробная информация - в материале РБК-Украина.

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