Противопоказания к COVID-вакцинации. Минздрав объяснил, когда нельзя делать прививку

В Украине противопоказания к вакцинации может устанавливать семейный или лечащий врач. Он выдает соответствующее заключение, определяющее временное или постоянное противопоказание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

По информации ведомства, если у человека есть противопоказания к прививке одной из COVID-вакцин, он может пройти иммунизацию другим типом препарата.

В Минздраве отмечают, что в стране предусмотрено в будущем возможность внесения заключения о противопоказаниях к второй дозе или общего противопоказания к вакцинации в электронную систему здравоохранения.

Противопоказания могут быть:

Абсолютные - состояние, при котором существует четко определенная вероятность возникновения серьезной побочной реакции на введенную вакцину у пациента, а риски от ее проведения значительно превышают преимущества. Так, абсолютные противопоказания могут быть:

постоянными - имеют постоянный пожизненный характер,

имеют постоянный пожизненный характер, временными - имеют временный характер и исчезают со временем.

Предостережение - состояние, при котором окончательное решение о прививке принимается врачом с учетом преимуществ над рисками от прививки.

Единственное абсолютное противопоказание

В этом случае речь идет об анафилактической реакции на первую дозу этой вакцины. То есть пациенту будет рекомендовано прививаться от COVID-19 другой вакциной при условии ее наличия. Если у пациента есть аллергия на один из компонентов COVID-вакцины, ему также следует прививаться другим препаратом.

Временные противопоказания:

острые заболевания с повышением температуры выше 38,0 градусов (вакцинация может быть проведена после выздоровления и при отсутствии признаков острой болезни);

лечение моноклональными антителами или реконвалесцентной плазмой (вакцинация может быть проведена через 90 дней после окончания курса терапии);

введение вакцин против других инфекционных болезней (COVID-иммунизация должна быть проведена через 14 дней после введения вакцины против других инфекционных болезней, однако есть исключения);

проба с туберкулином или анализ крови на туберкулез (IGRA) (вакцинация от COVID-19 может быть осуществлена в любое время после завершения всех этапов пробы);

COVID-19 в анамнезе (вакцинация может быть отсрочена на 3 месяца от времени течения COVID-19, но не ранее чем через 28 дней от первого дня появления симптомов).

Если человек заболел COVID после получения первой дозы вакцины, вторая может быть введена в соответствии с утвержденными схемами вакцинации, но не ранее чем через 28 дней от первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения COVID-19.

Вакцинация с предостережением (или особые состояния):

онкологическая болезнь. Вакцинация против COVID-19 человека с онкопатологией является приоритетной. При ее осуществлении следует придерживаться соответствующих рекомендаций НТГЕІ;

Вакцинация против COVID-19 человека с онкопатологией является приоритетной. При ее осуществлении следует придерживаться соответствующих рекомендаций НТГЕІ; аутоиммунное заболевание . Пациенты, которые проходят лечение препаратом “Ритуксимаб”, должны отложить вакцинацию минимум на 4 недели после последней дозы этого препарата;

. Пациенты, которые проходят лечение препаратом “Ритуксимаб”, должны отложить вакцинацию минимум на 4 недели после последней дозы этого препарата; лица с иммунодефицитом. Учитывая, что вакцина является "живой", а лица с иммунодефицитом имеют более высокий риск тяжелой болезни и смерти от COVID-19, они могут быть вакцинированы.

Также существуют противопоказания к введению некоторых вакцин, например CoronaVac от Sinovac Biotech противопоказан беременным.