Незначительный спад: в Украине 4773 новых случая коронавируса

По его данным, за вчера госпитализировали 2 000 человек; умерли 116 человек и 7 211 человек выздоровели.

За вчера сделали 40 899 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 25 835, методом ИФА - 15 064).

С начала пандемии COVID-19 заболели 1 262 867 человек; выздоровели 1 106 155 человек и умерли 24 174 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (592), Львовской (373), г. Киев (348), Закарпатской (314), Винницкой (307) и Днепропетровской (297) областях.