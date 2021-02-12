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Незначительный спад: в Украине 4773 новых случая коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

Министерство здравоохранения Украины сообщило о 4773 новых случаях коронавируса в стране. Больше всего новых заражений в Ивано-Франковской и Львовской областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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По его данным, за вчера госпитализировали 2 000 человек; умерли 116 человек и 7 211 человек выздоровели.

За вчера сделали 40 899 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 25 835, методом ИФА - 15 064).

С начала пандемии COVID-19 заболели 1 262 867 человек; выздоровели 1 106 155 человек и умерли 24 174 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (592), Львовской (373), г. Киев (348), Закарпатской (314), Винницкой (307) и Днепропетровской (297) областях.

Напомним, Минздрав планирует начать вакцинацию украинцев от коронавируса уже с 15 февраля, однако точная дата зависит от одного фактора.

Добавим, в Кабмине заявили, что подготовка инфраструктуры для вакцинации от COVID-19 началась уже во всех областях Украины.

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